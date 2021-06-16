Проект дома

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Закрыт21 заявка689 просмотров

По имеющимся примера  отрисовать планировку с небольшими изменениями и добавлениями,  и внешний вид дома в архикаде или автокоде

4 года назад
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