Необходимо выполнить задание по составлению графика в MS Project, совместно с учеником, с разъяснением для общего понимания, как создавать подобные графики строительных проектов. А также, умение пользоваться программой Primavera P6 (объяснить основные принципы работы).Задание: построить детальный график выполнения строительно-монтажных работ по устройству фундаментов здания. Рекомендации:-при определения детализации графика нужно, чтобы на основании него можно было формировать План-задания на неделю для подрядной организации;-работы графика должны быть структурированы, поэтому нужно определить подходящую структуру декомпозиции работ (WBS);-определить длительность, технологические зависимости, ограничения для работ графика;-на каждую работу СМР графика (кроме вех), должен быть назначен физический объём с соответствующей единицей измерения. А также желательно назначение трудовых и нетрудовых ресурсов;-график должен быть подготовлен в MS Project;-к графику нужно написать краткую пояснительную записку (5-10 предложений) с обоснованием принятых решений при построении графика (обоснование длительности, структуры и т.д.).