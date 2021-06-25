Ищется фотограф для создания снимка памятника 'гордого орла' в городе Братске. Необходимо запечатлеть архитектуру зданий в окрестностях памятника. Опыт в подобной работе будет преимуществом.
Построить детальный график выполнения строительно монтажных работ
Необходимо выполнить задание по составлению графика в MS Project, совместно с учеником, с разъяснением для общего понимания, как создавать подобные графики строительных проектов. А также, умение пользоваться программой Primavera P6 (объяснить основные принципы работы).Задание: построить детальный график выполнения строительно-монтажных работ по устройству фундаментов здания. Рекомендации:-при определения детализации графика нужно, чтобы на основании него можно было формировать План-задания на неделю для подрядной организации;-работы графика должны быть структурированы, поэтому нужно определить подходящую структуру декомпозиции работ (WBS);-определить длительность, технологические зависимости, ограничения для работ графика;-на каждую работу СМР графика (кроме вех), должен быть назначен физический объём с соответствующей единицей измерения. А также желательно назначение трудовых и нетрудовых ресурсов;-график должен быть подготовлен в MS Project;-к графику нужно написать краткую пояснительную записку (5-10 предложений) с обоснованием принятых решений при построении графика (обоснование длительности, структуры и т.д.).
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