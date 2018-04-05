Проект для инженера-оптика

Чертежи и СхемыЗакрытнет заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Рачет радиусакривизны сферического зеркала в отражателе фонаря. TIR-оптика.Материаллинзы – акриловое стекло.

6 лет назад
guest_15234464454026
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Чертеж 3х стульев

    Необходимо произвести детальные замеры 3х стульев, сделать по ним чертежи, с целью передать чертеж производителю для воспроизведения точной копии. Стулья находятся в г. Киев.

    Чертежи и Схемы3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект система пожарной сигнализации оповещения и пожаротушения

    Необходиморазработать проект (стадия РП) системы пожарной сигнализации (адресной) оповещения (тип СО 3) и водяного пожаротушения. Согласно НОРМ действующих в Украине! Проект будет проходить експертизу в ДП"УкрДержБудекспертиза". Кратко о объекте:общая площадь 14 000 м2, площадь на ктоорой необходимо подаротушение 354м2.   Детальную ...

    Чертежи и Схемы2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Курсовая по строймеху

    НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ ТЕМА РАБОТЫ * напряженно-деформированное состояние рамы велосипеда КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% Вам необходимо. 1) в пром пакете Femap ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Инженер-проектировщик систем автополива

    $2000

    Описание работодателя: Магазин автополива № 1. Монтаж полива (Белгород, Курск, Старый Оскол, Сочи, Краснодар), интернет продажа оборудования по РФ Требования:  Опыт проектирования автополива. Спецификация оборудования, схема. Знание оборудования hunter, rain bird. Обязанности: Проектирования автополива. Соглосование с заказчиком( где бак, где насос, нужен ...

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • ТЗ с планом схемой розеток

    Необходимо составить тех задание для строителей ( обустройство новых стен, план схема розеток в помещении 70,3 кв м, план схема бустройства подиума с подведением труб).

    Чертежи и Схемы8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Произвести обмеры в г.Ногинск МО

    $43

    Требуется произвести обмеры, сделать фото помещения в ТЦ "Остров" г. Ногинск. Московская Область.   В качестве результата работы требуется ссылка на архив с фото (на любом файлообменнике) и файл dwg с планом помещения и фасадом (остеклением) помещения.

    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать чертеж в СолидВоркс для детского конструктора

    Требуется специалист, который может разработать чертеж в СолидВоркс.  Необходимо сделать чертеж деревянного конструктора, который в последствии можно вырезать на фрезерном / лазерном оборудовании. Конструктор сам по себе не совсем простой. Пример конструктора [url=http://prntscr.com/insv2g]http://prntscr.com/insv2g[/url] . Начинать будем с более ...

    Чертежи и Схемы1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад