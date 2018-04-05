Отрисовать в SketchUp каркас купольного дома

Чертежи и СхемыЗакрыт12 заявок305 просмотров
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Отрисовать в SketchUp каркас купольного дома и сделать рабочие чертежи каркаса по фото и рисункам.

6 лет назад
guest_15230262777572
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад