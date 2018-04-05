Проект система пожарной сигнализации оповещения и пожаротушения

Чертежи и СхемыЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Необходиморазработать проект (стадия РП) системы пожарной сигнализации (адресной)

оповещения (тип СО 3) и водяного пожаротушения. Согласно НОРМ действующих в

Украине! Проект будет проходить експертизу в

ДП"УкрДержБудекспертиза".

Кратко о объекте:общая площадь 14 000 м2, площадь на ктоорой необходимо подаротушение 354м2.

 

Детальную информацию и чертежи предоставлю исполнителю!

6 лет назад
mokrov-sbk
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад