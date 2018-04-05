НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ ТЕМА РАБОТЫ * напряженно-деформированное состояние рамы велосипеда КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ * 30 ШРИФТ * Times New Roman 14 pt ОРИГИНАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 60% Вам необходимо. 1) в пром пакете Femap ...
Проект система пожарной сигнализации оповещения и пожаротушения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходиморазработать проект (стадия РП) системы пожарной сигнализации (адресной)
оповещения (тип СО 3) и водяного пожаротушения. Согласно НОРМ действующих в
Украине! Проект будет проходить експертизу в
ДП"УкрДержБудекспертиза".
Кратко о объекте:общая площадь 14 000 м2, площадь на ктоорой необходимо подаротушение 354м2.
Детальную информацию и чертежи предоставлю исполнителю!
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