Необходимо создать в easyeda щит управления с компонентами, которые показаны на фотографии (кабель-каналы, дин-рейки, сам щит прорисовывать не надо). Сохранить его как исходник для того, чтобы я мог загрузить в свой аккаунт на easyeda и редактировать самостоятельно. Или в ...
Сделать смету в 3 колонки по дизайн проекту из того что есть
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дизнайн-проект квартиры (в скрепке) + есть все в исходниках.
вот видео квартиры как сейчас все есть
нужно просчитать смету "с нуля" по 3м колонкам - - дорого (10 000р/м2) - средне (7000р/м2) - дешево (3500р/м2) (по Москве)
средняя цена тут
только разница в том что светильников будет не 5 как на проекте а 15-16.
бюджет 2000-2500р
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