Сделать смету в 3 колонки по дизайн проекту из того что есть

$30
Чертежи и СхемыЗакрыт13 заявок582 просмотра
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Дизнайн-проект квартиры (в скрепке) + есть все в исходниках.

вот видео квартиры как сейчас все есть

нужно просчитать смету "с нуля" по 3м колонкам - - дорого (10 000р/м2) - средне (7000р/м2) - дешево (3500р/м2)  (по Москве)

средняя цена тут

только разница в том что светильников будет не 5 как на проекте а 15-16.

бюджет 2000-2500р

5 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
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