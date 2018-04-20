Сделать смету в 3 колонки по дизайн проекту из того что есть

Дизнайн-проект квартиры (в скрепке) + есть все в исходниках.

вот видео квартиры как сейчас все есть

нужно просчитать смету "с нуля" по 3м колонкам - - дорого (10 000р/м2) - средне (7000р/м2) - дешево (3500р/м2) (по Москве)

средняя цена тут

только разница в том что светильников будет не 5 как на проекте а 15-16.

бюджет 2000-2500р