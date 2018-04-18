Проект дома. Раздел АР

Задача

Дом 2 этажа. Общая площадь 140-150 кв.м. Есть эскизы и наброски плана дома и список помещений. Нужно по ним сделать вариант планировки 2-х этажей и внешнего вида (простой 3Д в белом цвете без отделки - встроенный рендер в Архикад). Затем выслушать пожелание и правки от заказчика, внести изменения. Сделать итоговый вариант. Утверждаем с заказчиком. Оформляем раздел АР (список см. ниже)

Обязательные требования

Работа в Архикад, рабочие файлы PLN передаются вместе с результатами работы.

Как итог работы нужны будут листы в формате PDF:

- Общие данные

- Планы этажей

- Разрезы (2 шт.)

- Фасады (4 шт.)

- Простая белая 3Д-модель дома с принципиальным решением отделки (итоговый цветной рендер не нужен, будет выполняться в другом проекте).