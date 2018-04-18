Проект дома. Раздел АР

Дизнайн-проект квартиры (в скрепке) + есть все в исходниках. вот [url=https://rutube.ru/video/private/06ee27ec00f3424b5bdf3e72c211cc98/?p=qbd2y99e-1tfpgXEhi38-w]видео квартиры[/url] как сейчас все есть нужно просчитать смету "с нуля" по 3м колонкам - - дорого (10 000р/м2) - средне (7000р/м2) - дешево (3500р/м2) (по Москве) средняя ...
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Задача
Дом 2 этажа. Общая площадь 140-150 кв.м. Есть эскизы и наброски плана дома и список помещений. Нужно по ним сделать вариант планировки 2-х этажей и внешнего вида (простой 3Д в белом цвете без отделки - встроенный рендер в Архикад). Затем выслушать пожелание и правки от заказчика, внести изменения. Сделать итоговый вариант. Утверждаем с заказчиком. Оформляем раздел АР (список см. ниже)
Обязательные требования
Работа в Архикад, рабочие файлы PLN передаются вместе с результатами работы.
Как итог работы нужны будут листы в формате PDF:
- Общие данные
- Планы этажей
- Разрезы (2 шт.)
- Фасады (4 шт.)
- Простая белая 3Д-модель дома с принципиальным решением отделки (итоговый цветной рендер не нужен, будет выполняться в другом проекте).
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