Перевести планировки квартир

Чертежи и СхемыЗавершен12 заявок319 просмотров
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Есть 8 планировок квартир и поэтажный план в ArchiCAD (PLP), 

которые нужно из архитекторно-конструкторского варианта (с разметкой) 

перевести в формат, понятный для обычного посетителя сайта (можно в JPEG).

Даю пример того, что есть, и того что нужно.

Оплата 1000 грн.

6 лет назад
artmandmitriy
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
BazenA
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
19 часов назад
6 лет назад
$40
1 день
Отличная работа! Спасибо.
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