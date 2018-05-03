Перевести планировки квартир

Необходимо создать в easyeda щит управления с компонентами, которые показаны на фотографии (кабель-каналы, дин-рейки, сам щит прорисовывать не надо). Сохранить его как исходник для того, чтобы я мог загрузить в свой аккаунт на easyeda и редактировать самостоятельно. Или в ...