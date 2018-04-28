Нужно оформить dwg чертежи для дома

Есть DWG чертежи. Но они не оформлены. Нужно оформить в автокаде через СПДС или в Архикаде через книгу макетов, сформировав единый альбом. Нужно добавить спецификации из Экселя на соответствующие листы. Если не чертеж спецификация не влезла, значит оформить следующим листом.

Чертеж должен хорошо читаться – это главный критерий.

Проект нужно оформить за сегодня до 7 вечера.