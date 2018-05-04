Сделать чертежи в cdr с оригиналов картинок

Чертежи и СхемыЗавершен7 заявок267 просмотров
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Пример типичной картинки и результата во вложении

всего 15 картинок и соотв. чертежей

6 лет назад
89269167763
Ян 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
artlik
52 годаГреция
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 лет назад
$115
5 дней
все прекрасно
все отлично, рекомендую
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