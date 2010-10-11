Дизайн визитки

$15
Верстка полиграфииЗавершен48 заявок2094 просмотра
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#1$15

Нужен дизайн двухсторонней визитки.

1-ая сторона - АВИА/ЖД Билеты. Доставка. +7-495-362-3278

2-ая сторона - Продвижение сайтов. Дешево. Качественно. +7-495-774-7704, [email protected]

13 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Победитель конкурса
smaste
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1
После выбора победителем, в течение вечера добили дизайн, как мне было угодно. Выполняет поручения быстро и качественно. рекомендую.
Отличный человек и отличный работодатель. Сотрудничать в работе легко, оплата быстрая и полная. Рекомендую!
Заявки фрилансеров
smaste
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
#1
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