Необходимо "причесать" презентацию в MS PowerPoint

Верстка полиграфииЗакрыт15 заявок327 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо "причесать" презентацию в MS PowerPoint 2003. Сама презентация есть, текст написан. Но хочется более профессионального подхода. Качественные картинки, красивый шрифт. Всего 3-4 листа

13 лет назад
gaal69
54 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
augenstern
Екатерина 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$8
1 день
AirLibra
62 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
70 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Нужно создать макет визитки

    Здравствуйте! Нужен макет очень красивой изящной визитки в формате Coral. Вот ссылка на наш сайт http://sf-kamelot.dn.ua/ в нем вверху по центру логотип фирмы, обязательно его использование причем надпись и значек которые на дизайне желтые ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка книжного блока

    Требуется сверстать книжный блок. Формат 90х60 1/16. Порядка семисот полос (с учетом двух полос рекламы и одной - выходных данных) Текст+фото. Порядка 50 фото из 280 не обработаны (надо обработать), остальные полностью готовы. Оформление ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание визиток в Word-файле

    Здравствуйте. Проект для исполнителя, умеющего хорошо работать с Word 2003-2007 Необходимо на одном листе А-4 создать 10 визиток. Печатать визитки на любом принтере и на любой бумаге. Размер одной визитки 8,5 см х 5,4 см в готовом ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработать шапку квартального календаря

    $59

    Необходимо разработать шапку квартального календаря. Есть логотип, этикетки, печатные материалы. Из того, что сейчас есть не нравится ничего. Можно предложить как вариант что-то с этой стилистикой, но измененной и варианты чего-то кардинально иного.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Макет листовки

    Добрый день! Необходимо сверстать макет листовки формата А6 для типографии. Текст листовки предоставлю, рисунки/фотографии примерные есть. Пожалуйста, предлагайте Вашу цену, и укажите где можно посмотреть примеры Ваших работ.

    Верстка полиграфии43 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка листовки

    Нужно сверстать буклетик. Текст и картинки предоставим. Объем - 6 стр (или три листа) Стоимость и сроки в тендер, пожалуйста.

    Верстка полиграфии34 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Календарь на 2011г

    $50

    Необходимо разработать дизайн календаря трио стандарт на 2011 год. Компания "Канат СТД" занимается оптовой продажей проволоки, гвоздей, канатов и тросов и пр. металлопродукции. На шпигеле: 17 лет надежного сотрудничества. Логотип с названием компании. Сайт – www.metizgroup.ru На первой ...

    Верстка полиграфии2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна папки А4

    $30

    Требуется разработка дизайна папки формата А4 с внутренним углом-конвертом для визитки. Тематика - производство конвейерного оборудования. Информацию и фото можно взять на сайте kks-kaluga.ru. В приложении исходник логотипа в .cdr

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад