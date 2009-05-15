Нужен логотип для сайта, отражающий направление деятельности: создание web сайтов, видеосъемка, фотосъемка, производство фильмов, клипов, роликов. Название компании Davest Entertainment. Лого нужно размером 150х800(шир), будет накладываться на черный фон на стартовую страницу, под ним будут ...
- $50Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть многим известный автоматический каталог сайтов. Необходимо разобраться с кодом PHP и Java, устройством каталога, доработать его (перечень доработок высылаем) и написать на PHP для Crontab скрипт проверки наличия обратной ссылки, наличие запрета индексации, проиндексированности ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Требуется сотрудник для добавления интертер-ресурсов в бесплатные каталоги сайтов. Отличное знание программы Allsubmitter + свои автоматические базы каталогов - обязательно. Предожения отправляйте на e-mail: [email protected] в виде: 1. Имя; 2. Дата рождения; 3. Город проживания; 4. Номер ICQ для связи; 5. Версия ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт15 лет назад
Каталогу сайтов нужен ОТВЕТСТВЕННЫЙ модератор для качественной проверки присутствия и добавления страницы с обратной ссылкой на индексацию. У нас несколько каталогов. Если вы ответственный человек и нас устроит выполненная работа по модерированию - вы можете ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Требуется разработать оригинальный, эксклюзивный дизайн медиакомпании, занимающейся: фотосъемкой, видеосъемкой, компьютерной обработкой фото и видео, видеомонтажем, производством фильмов, клипов и видеороликов а также звукозаписью. Лого должно быть простым и изящным, отражающим суть деятельности компании. Желательно трехмерным.Логотипы и Знаки55 заявокЗакрыт15 лет назад