Davest

Александр Давест Davest

 
41 годРоссия
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип для сайта

    $50

    Нужен логотип для сайта, отражающий направление деятельности: создание web сайтов, видеосъемка, фотосъемка, производство фильмов, клипов, роликов. Название компании Davest Entertainment. Лого нужно размером 150х800(шир), будет накладываться на черный фон на стартовую страницу, под ним будут ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка скрипта на PHP + MySQL + Java

    Есть многим известный автоматический каталог сайтов. Необходимо разобраться с кодом PHP и Java, устройством каталога, доработать его (перечень доработок высылаем) и написать на PHP для Crontab скрипт проверки наличия обратной ссылки, наличие запрета индексации, проиндексированности ...

    PHPMySQLJavaДоработка скрипта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Регистрация сайтов в каталогах

    Требуется сотрудник для добавления интертер-ресурсов в бесплатные каталоги сайтов. Отличное знание программы Allsubmitter + свои автоматические базы каталогов - обязательно. Предожения отправляйте на e-mail: [email protected] в виде: 1. Имя; 2. Дата рождения; 3. Город проживания; 4. Номер ICQ для связи; 5. Версия ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется модератор каталога сайтов

    Каталогу сайтов нужен ОТВЕТСТВЕННЫЙ модератор для качественной проверки присутствия и добавления страницы с обратной ссылкой на индексацию. У нас несколько каталогов. Если вы ответственный человек и нас устроит выполненная работа по модерированию - вы можете ...

    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка логотипа

    $10

    Требуется разработать оригинальный, эксклюзивный дизайн медиакомпании, занимающейся: фотосъемкой, видеосъемкой, компьютерной обработкой фото и видео, видеомонтажем, производством фильмов, клипов и видеороликов а также звукозаписью. Лого должно быть простым и изящным, отражающим суть деятельности компании. Желательно трехмерным.

    Логотипы и Знаки55 заявок
    Закрыт
    15 лет назад