Я против войны в Украине!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена высококачественно и в срок, благодарю за сотрудничество.
Ответный отзыв
Станислав отличный заказчик , оплата сразу после определения победителя , в общем сотрудничество было классным !!! Станислав удачи тебе в жизни и успехов в работе !=)
$200
10 баллов
15 лет назад
Артем - замечательный специалист. Очень быстро понял суть задания и практически с первого раза попал в точку. Гибкость исполнения работы, точнось и профессионализм - вот главные характеристики Артему. Было очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Владимир очень хороший человек и заказчик !!! Дано точное задания , оплата сразу после определения победителя , ответственный и надёжный !!! Мне очень понравилась работать с Владимиром ВСЕМ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКАМИНДУЮ . И говорю что это заказчик ПРОСТО СУПЕР !!! Удачи тебе Владимир !!! Коваленко Артём
$100
10 баллов
15 лет назад
Талантливый дизайнер, работает ответственно, по срокам и понимаю заказчика вопросов нет - все хорошо. Как и все исполнители нуждается в грамотной постановке задачи, читать ваши мысли не будет, что правильно. Руки хорошие, остальное зависит от вас. Я думаю что со временем Артем будет первоклассным мастером, удачи тебе, Артем. Спасибо за логотип. Юрий. http://longflame.eu
Ответный отзыв
Юра хороший и весёлый человек , отличный заказчик ( в первый раз с таким работаю) . Работать с Юрой одно удовольствие , ставит точные задачи , всегда комментирует сделанное , всё время был в контакте . Оплата точно в срок . ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ РАБОТАТЬ С ЮРОЙ !!!!!!! Юра желаю тебе удачи , и продвижения в твоих делах !!! ;-)
$150
8 баллов
15 лет назад
Парень талантливый, хорошо рисует. Оперативно реагирует на замечания и предоставляет доработки. Единственное, что иногда руки опережают голову :-)
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать c Наталией - четкое задание , на присланные варианты быстро реагирует, оплата своевременно .