DiSmod

Дмитрий DiSmod

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

FireOx
33 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать логотип
Четкое ТЗ и оплата в срок!
Зделал логотип и 3 водных знака! Быстро, качественно и в срок! Работой доволен
Ответный отзыв
daiku
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Преобразовать существующий логотип (смартфоны)
Был рад сотрудничеству. Никаких претензий по оплате и ходу работы. Рекомендую.
Прекрасный исполнитель, всё оперативно, в срок! Цены радуют =) Всё зделано с чётко поставленными целями - работой однозначно доволен и вам рекомендую обращатся к Александру ;)
Ответный отзыв
alexmedv
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
46 отзывов(-4)
$20
10 баллов
15 лет назад
Составление семантического ядра
Адекватный и приятный в общении человек. Оплату произвёл полностью и в срок.
Заказ был выполнен в срок и предоставленна небольшая консультация по поводу заказа! Рекомендую данного фрилансера для SEO работ ;)
Ответный отзыв
Antil
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
10 баллов
15 лет назад
Нарисовать баннер
Отличный заказчик. Приятно было работать. Предоставил все материалы для работы. Оплата как договорились. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо, Рома! Хороший исполнитель - неукоснительно делает по желанию клиента, и самое главное в срок! Рекомендую =)
Ответный отзыв
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Качественный прогон по каталогам и соц закладкам
Хороший заказчик, можно работать по непредоплате
Прогоном доволен - все по срокам, адекватен! Рекомендую ;)
Ответный отзыв
Показать больше отзывов