Требуется улучшить существующий логотип сайта по смартфонам!
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен15 лет назад
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры! Требуется составить семантическое ядро для сайта - тематика смартфоны symbian, windows mobile! Приветствуется опыт работы с данной тематикой и естественно не высокие цены! ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо сконфигурировать сетевой интерфейс FreeBSD которая работает в сети маршрутизатора D-Link DIR-100 для возможности легального функционирования в его среде - ISPmanagera (которые щепитильны по привязке IP) Напомню о ISPmanager: ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сконфигурировать сетевой интерфейс Ubuntu который работает в сети маршрутизатора D-Link DIR-100 для возможности установки в его среду - ISPmanagera (которые щепитильны по привязке IP) Просьба отписывать тем кто имел дело с ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Надо нарисовать 2 банера: для рекламы сайта и еще один на его основе "набор в команду"Баннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $25
Требуется зарегистрировать сайт только в белых каталогах, социальных закладках! Пишите свои цены и сроки + ожидаемый прирост тИЦ и PR + надо бы составить описание и ключевые слова (в личке игнорирую)Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Необходимо переделать модуль DLE Forum 2.4 работающий на движке DataLife Engine 8.2 Суть работы: Требуется установить данный форум паралелельно, тоесть модуль уже установлен и требуется переписать второй чтоб он стал паралельно ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Имеется логотип, требуется его преобразить по тематике смартфонов! Бюджет 350 руб. Оплата по факту в WMRЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Имеется шаблон для DataLife Engine с фиксированой шириной! Требуется из него зделать резиновый! Бюджет 200 рублей P.S. Попрошу отписыватся только тем кто хорошо разбирается в CSSHTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Собственно нужно нарисовать логотип и водный знак по нему на мобильную тематику а точнее смартфоны! Бюджет мал 300 руб. Оплата WebMoney после успешного выполнения работы! Пишите в ICQ 644-013 ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужно зарегистрировать сайт по смартфонам http://www.smartphone-club.com.ua В каталоге DMOZПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт16 лет назад