Логотип для мебельной компании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрытнет заявок135 просмотров
#1$

Здравствуйте.

Необходимо разработать логотип для компании занимающейся производством мебели.

Название - ГолдМебель. Сразу хотелось бы отметить что заказчику не нужно просто красивое написание. нужен графический элемент как-то связанный с золотом, но ни в коем случае не с мебелью.

Ждём Ваших предложений.

16 лет назад
LogoPRO
47 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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