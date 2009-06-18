Нужен логотип, дизайн сайта, фирменный стиль

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Задача, 1 этап:

Конкурсный этап. Разработка идеи логотипа и базового макета главной страницы интернет-магазина "Яскраво.ком"

Требования:

- Разработчик должен находится в Украине, не более 250км от столицы.

- Опыт работы в данной сфере, наличие портфолио.

- Понимание поставленых целей, быстрое выполнение.

Ждем ваших портфолио на адрес: indahouse@УКР.НЕТ

Бриф высылается по запросу, после анализа Вашего портфолио.

По результатам данного этапа будет выбран победитель, который будет выполнять полный перечень работ.

Оплата в гривнах, банковским переводом.

По всем интересующим Вас вопросам, пожалуйста, обращайтесь по приведенным ниже контактам.

Максим Шостя

Маркетинг руководитель проекта

Тел.: +380394915695

mailto: indahouse@УКР.НЕТ