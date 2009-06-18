17.08 Ни одна из конкурсных работ не была выбрана победителем по желанию инвестора. Но понравившиеся мне 2 работы (Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - будут награждены лично от меня по ...
Нужен логотип, дизайн сайта, фирменный стиль
Задача, 1 этап:
Конкурсный этап. Разработка идеи логотипа и базового макета главной страницы интернет-магазина "Яскраво.ком"
Требования:
- Разработчик должен находится в Украине, не более 250км от столицы.
- Опыт работы в данной сфере, наличие портфолио.
- Понимание поставленых целей, быстрое выполнение.
Ждем ваших портфолио на адрес: indahouse@УКР.НЕТ
Бриф высылается по запросу, после анализа Вашего портфолио.
По результатам данного этапа будет выбран победитель, который будет выполнять полный перечень работ.
Оплата в гривнах, банковским переводом.
По всем интересующим Вас вопросам, пожалуйста, обращайтесь по приведенным ниже контактам.
Максим Шостя
Маркетинг руководитель проекта
Тел.: +380394915695
mailto: indahouse@УКР.НЕТ
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