17.08 Ни одна из конкурсных работ не была выбрана победителем по желанию инвестора. Но понравившиеся мне 2 работы (Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - будут награждены лично от меня по ...
Логотип
В течение часа нужно доделать логотип
Есть уже примеры, нужно сделать попроще
Стоимость 500 руб
icq 580780807
Заявки фрилансеров
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