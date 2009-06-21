Требуется логотип

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен24 заявки567 просмотров

Требуется придумать логотип, легко узнаваемый и отражающий вид деятельности.

Тема: Стряпчии - объединение "белых воротничков", осуществляющих юридическую, консалтинговую и иную деятельность через сеть.

Стряпчий (ходатай по частным делам в коммерческих судах)

Логотип предназначен для размещения на сайте, визитках, бланках и др.

логотип нужен будет в векторе(cdr)... эскизы присылайте в любом формате... не забывайте, что разрабатываемый логотип будет фактически являться лицом компании, ее брендом...

могу предложить идею... весы, символ интернета, надпись ниже СТРЯПЧИИ (идея в качестве примера, отступления приветствуются)

В параллель с могут работать несколько фрилансеров.

Выбранный логотип будет использоваться на сайте http://www.stryapchii.ru/ дизайн сайта будет меняться под логотип, в связи с чем вы в своем творчестве не ограничены.

Чей эскиз мне понравится с тем и буду работать.

Изображения которые найдены в интернете и мне понравились:

http://e-bazar.net.ua/image.php?type=host&img=upload/normal/228.jpg

http://www.clipart.net.ua/showimg.php?id=4399

http://krasbazar.ru/image.php?type=logo&img=upload/normal/1238.jpg

http://techlabs.by/img/img/109403.jpg

http://smilaforum.org.ua/userpix/834_lawyer_x500_1.jpg

16 лет назад
Saprit
48 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

gontsov
Гонцов 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
$20
2 дня
Очень доволен работой. Грамотный специалист, с хорошей фантазией, очень развито ассоциативное мышление. Знает что нужно заказчику, больше самого заказчика. Легко идет на контакт, дает грамотные квалифицированные советы.
Вежливый, порядочный, обязательный . Проблем в процессе работы не возникло никаких. Всё чётко и в срок. Советую сотрудничать.
fobos
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад
$20
2 дня
Исполнителен, не спорит с заказчиком (хотя иногда стоило бы), выполнил все в срок, все замечания учел и поправил. Изменения мысли возникшие у меня в процессе работы учел.

Заявки фрилансеров

gontsov
Гонцов 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
16 лет назад
fobos
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
16 лет назад

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