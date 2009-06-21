17.08 Ни одна из конкурсных работ не была выбрана победителем по желанию инвестора. Но понравившиеся мне 2 работы (Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - будут награждены лично от меня по ...
Требуется логотип
Требуется придумать логотип, легко узнаваемый и отражающий вид деятельности.
Тема: Стряпчии - объединение "белых воротничков", осуществляющих юридическую, консалтинговую и иную деятельность через сеть.
Стряпчий (ходатай по частным делам в коммерческих судах)
Логотип предназначен для размещения на сайте, визитках, бланках и др.
логотип нужен будет в векторе(cdr)... эскизы присылайте в любом формате... не забывайте, что разрабатываемый логотип будет фактически являться лицом компании, ее брендом...
могу предложить идею... весы, символ интернета, надпись ниже СТРЯПЧИИ (идея в качестве примера, отступления приветствуются)
В параллель с могут работать несколько фрилансеров.
Выбранный логотип будет использоваться на сайте http://www.stryapchii.ru/ дизайн сайта будет меняться под логотип, в связи с чем вы в своем творчестве не ограничены.
Чей эскиз мне понравится с тем и буду работать.
Изображения которые найдены в интернете и мне понравились:
http://e-bazar.net.ua/image.php?type=host&img=upload/normal/228.jpg
http://www.clipart.net.ua/showimg.php?id=4399
http://krasbazar.ru/image.php?type=logo&img=upload/normal/1238.jpg
http://techlabs.by/img/img/109403.jpg
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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