Логотип + Фирменный стиль

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен55 заявок974 просмотра

Компания ООО "Московский Центр Телефонной Связи" (МЦТС) нуждается в фирменном стиле и логотипе для Qiwi.

Род занятий и география оказания услуг следуют из названия: услуги фиксированной (не мобильной) телефонной связи в Москве.

Под фирменным стилем понимаю: бланки, визитки, конверты, счета, письма

Требования к логотипу для автоматов сети Qiwi изложены здесь: ftp://service1.osmp.ru/site

Собственно конкуренты все на странице "Интернет и IP телефония" в Qiwi. Требование выделяться в лучшую сторону.

16 лет назад
fkrasnov
Федор 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

De_And_De
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$400
5 дней
Frost1k
Тереза 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$300
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший работодатель, обязательный человек, четко поставленное ТЗ. Чувство юмора присутствует. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

De_And_De
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
Frost1k
Тереза 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

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