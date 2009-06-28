Логотип + Фирменный стиль

Компания ООО "Московский Центр Телефонной Связи" (МЦТС) нуждается в фирменном стиле и логотипе для Qiwi.

Род занятий и география оказания услуг следуют из названия: услуги фиксированной (не мобильной) телефонной связи в Москве.

Под фирменным стилем понимаю: бланки, визитки, конверты, счета, письма

Требования к логотипу для автоматов сети Qiwi изложены здесь: ftp://service1.osmp.ru/site

Собственно конкуренты все на странице "Интернет и IP телефония" в Qiwi. Требование выделяться в лучшую сторону.