Лого для рекламной компании

# 1 — $

Необходимо сдлелать логорекламной компании Лаборатория идей.

Символом олицетворяющим идею - будет яблоко! Теперь вам надо только соеденить яблоко и название лаборатория идей. Название длинное, поэтому оно должно быть читаемым на лого на визитке. Лого необходимо делать в кривых!

Либо предлагайте свои варианты... может Ваш вариант будет интересней, чем моя идея)