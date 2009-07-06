Лого для рекламной компании

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен36 заявок1512 просмотров
#1$

Необходимо сдлелать логорекламной компании Лаборатория идей.

Символом олицетворяющим идею - будет яблоко! Теперь вам надо только соеденить яблоко и название лаборатория идей. Название длинное, поэтому оно должно быть читаемым на лого на визитке. Лого необходимо делать в кривых!

Либо предлагайте свои варианты... может Ваш вариант будет интересней, чем моя идея)

16 лет назад
Purtik
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Победитель конкурса

Ngel
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Уловил мою идею, что дало возможность выиграть конкурс. После определения исполнителем все было доведено до логического завершения. Быстро вносит изменения, делает все очень качественно! Доволен результатом, будем сотрудничать. Рекомендую!
Очень рекомендую. Профессионал, надежный партнер.

Заявки фрилансеров

Ngel
43 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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