Фирменный логотип фирмы "Мужчина на час"

# 1 — $

В общем это агентство бытовых услуг, типа кому гвоздь забить, кому кран починить. Фирма открылась в феврале, и еще не продумала стиль. Наша компания делает им маркетинговые исследования, но им хочется еще и фирменный стиль продумать. Фирма маленькая, так что бюджет ограничен, уж извините)))))свои деньги платить не готов))))