Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса.

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Закрыт16 заявок277 просмотров

Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса.

За основну - изображение "Диона"

"Дион — гипотетическая частица, обладающая одновременно электрическим и магнитным зарядами."

я себе представляю что-то красивое синекрасное со стилизироваными магнитными полюсами и электронами на орбитах вокруг.

Сначала подобрать концепцию а потом с ней нарисоватьлоготим 200*200 с большим изображением диона.

возможно ещё несколько банеров стандартных размеров. простых или анимированых с уменьшенім логотипом и какимнибудь слоганом по блогам.

16 лет назад
Fredy314
44 года
19 лет в сервисе
Была
4 года назад

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