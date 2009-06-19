17.08 Ни одна из конкурсных работ не была выбрана победителем по желанию инвестора. Но понравившиеся мне 2 работы (Mynameis Ольга (Stellan) и Есипович Евгений (revived) - будут награждены лично от меня по ...
Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса.
Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса.
За основну - изображение "Диона"
"Дион — гипотетическая частица, обладающая одновременно электрическим и магнитным зарядами."
я себе представляю что-то красивое синекрасное со стилизироваными магнитными полюсами и электронами на орбитах вокруг.
Сначала подобрать концепцию а потом с ней нарисоватьлоготим 200*200 с большим изображением диона.
возможно ещё несколько банеров стандартных размеров. простых или анимированых с уменьшенім логотипом и какимнибудь слоганом по блогам.
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