Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса.

За основну - изображение "Диона"

"Дион — гипотетическая частица, обладающая одновременно электрическим и магнитным зарядами."

я себе представляю что-то красивое синекрасное со стилизироваными магнитными полюсами и электронами на орбитах вокруг.

Сначала подобрать концепцию а потом с ней нарисоватьлоготим 200*200 с большим изображением диона.

возможно ещё несколько банеров стандартных размеров. простых или анимированых с уменьшенім логотипом и какимнибудь слоганом по блогам.