Логотип

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Завершен28 заявок402 просмотра

Разработать логотип в кривых, размер 200*200 (ориентировочно) для компании.

16 лет назад
Anak0nda
Татьяна 
43 года
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

jliya-m
Юлия 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
$30
2 дня
Креативное и грамотный подход, отличная, а главное быстрая работа. Было предоставлено несколько вариантов из которых было не просто выбрать лучший, т.к. все логотипы идиально подходили под пожелания заказчика и каждый был по-своему неповторим. Очень приятно было общаться и работать с Юлией. Рекомендую!
Замечательный заказчик! Четкое ТЗ, оплата вовремя. Очень приятно было работать. Надеюсь на сотрудничество в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

jliya-m
Юлия 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад

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