Креативное и грамотный подход, отличная, а главное быстрая работа. Было предоставлено несколько вариантов из которых было не просто выбрать лучший, т.к. все логотипы идиально подходили под пожелания заказчика и каждый был по-своему неповторим. Очень приятно было общаться и работать с Юлией. Рекомендую!