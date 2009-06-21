Перерисовать/найти в сети лого платежных систем

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок219 просмотров

День добрый.

В приложении лежат логотипы платежных систем. Необходимо сделать их четкими (в сети для каждого можно найти вектор, самому не хочется заморачиваться по причине отсутствия софта), в высоту 23 пиксела, гиф с прозрачным фоном.

Было бы большим плюсом стилизовать их под один стиль, но это опционально.

Спасибо за внимание.

16 лет назад
vanuhan
125 лет
22 года в сервисе
Был
14 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Исполнитель хороший. Все четко, без каких либо лишних вопросов. Сделал в заданный срок, работу предоставил в удобном для меня формате. Спасибо.
Четкая формулировка/оплата, однозначный +

Заявки фрилансеров

vitaly-go
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Лого для рекламной компании

    $20

    Необходимо сдлелать логорекламной компании Лаборатория идей. Символом олицетворяющим идею - будет яблоко! Теперь вам надо только соеденить яблоко и название лаборатория идей. Название длинное, поэтому оно должно быть читаемым на лого на визитке. Лого ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип

    Разработать логотип в кривых, размер 200*200 (ориентировочно) для компании.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Фирменный логотип фирмы "Мужчина на час"

    $50

    В общем это агентство бытовых услуг, типа кому гвоздь забить, кому кран починить. Фирма открылась в феврале, и еще не продумала стиль. Наша компания делает им маркетинговые исследования, но им хочется еще и фирменный стиль ...

    Логотипы и Знаки51 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса.

    Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса. За основну - изображение "Диона" "Дион — гипотетическая частица, обладающая одновременно электрическим и магнитным зарядами." я себе представляю что-то красивое синекрасное со стилизироваными магнитными полюсами и ...

    Логотипы и Знаки16 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Логотип для предприятия

    $30

    Необходимо сделать логотип для компании “SAFEUA”. Cфера деятельности: • Информационная безопасность • Технические системы безопасности o Системы видеонаблюдения o Системы контроля доступа o Системы охранной сигнализации o Домофонные системы Логотип должен содержать название ...

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется логотип

    $20

    Требуется придумать логотип, легко узнаваемый и отражающий вид деятельности. Тема: Стряпчии - объединение "белых воротничков", осуществляющих юридическую, консалтинговую и иную деятельность через сеть. Стряпчий (ходатай по частным делам в коммерческих судах) ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип + Фирменный стиль

    $250

    Компания ООО "Московский Центр Телефонной Связи" (МЦТС) нуждается в фирменном стиле и логотипе для Qiwi. Род занятий и география оказания услуг следуют из названия: услуги фиксированной (не мобильной) телефонной связи в ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Логотип

    $50

    В течение часа нужно доделать логотип Есть уже примеры, нужно сделать попроще Стоимость 500 руб icq 580780807

    Логотипы и Знаки54 заявки
    Закрыт
    16 лет назад