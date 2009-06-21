Необходимо сдлелать логорекламной компании Лаборатория идей. Символом олицетворяющим идею - будет яблоко! Теперь вам надо только соеденить яблоко и название лаборатория идей. Название длинное, поэтому оно должно быть читаемым на лого на визитке. Лого ...
Перерисовать/найти в сети лого платежных систем
День добрый.
В приложении лежат логотипы платежных систем. Необходимо сделать их четкими (в сети для каждого можно найти вектор, самому не хочется заморачиваться по причине отсутствия софта), в высоту 23 пиксела, гиф с прозрачным фоном.
Было бы большим плюсом стилизовать их под один стиль, но это опционально.
Спасибо за внимание.
Выбранный исполнитель
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