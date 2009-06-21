Перерисовать/найти в сети лого платежных систем

День добрый.

В приложении лежат логотипы платежных систем. Необходимо сделать их четкими (в сети для каждого можно найти вектор, самому не хочется заморачиваться по причине отсутствия софта), в высоту 23 пиксела, гиф с прозрачным фоном.

Было бы большим плюсом стилизовать их под один стиль, но это опционально.

Спасибо за внимание.