Логотип для Студии Picarus

$20
  1. Биржа фриланса
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Закрыт53 заявки3360 просмотров
#1$

Необходимо сделать логотип для Студии Picarus

Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д.

ТЗ:

- лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус

- не более 2-х цветов

Пожелания к логотипу: отсутствие острых уголов, демонстрация движения вперед, качество, изящность, пикантность

и еще хотим чтоб если с символикой то на значок сайта, и выпускать значки и т.п. чтобы была узнаваема.

Пикарус - здесь слияние (в общем даже и без перевода можно обойтись) - ПИКАнтный (не только на вкус, конечно). Пикантность - это острота моды, изысканность стиля, оригинальность исполнения + РУС (ясный намек на Россию)

16 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
27 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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