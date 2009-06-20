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Необходимо сделать логотип для Студии Picarus

Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д.

ТЗ:

- лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус

- не более 2-х цветов

Пожелания к логотипу: отсутствие острых уголов, демонстрация движения вперед, качество, изящность, пикантность

и еще хотим чтоб если с символикой то на значок сайта, и выпускать значки и т.п. чтобы была узнаваема.

Пикарус - здесь слияние (в общем даже и без перевода можно обойтись) - ПИКАнтный (не только на вкус, конечно). Пикантность - это острота моды, изысканность стиля, оригинальность исполнения + РУС (ясный намек на Россию)