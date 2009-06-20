Нужно сделать логотип 1) Логотип должен обыгрывать слово 2) Логотип должен быть геометрически простым и хорошо выглядеть в черно-белом варианте 3) Логотип должен отображать профессионализм и масштабность ...
Логотип для Студии Picarus
Необходимо сделать логотип для Студии Picarus
Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д.
ТЗ:
- лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус
- не более 2-х цветов
Пожелания к логотипу: отсутствие острых уголов, демонстрация движения вперед, качество, изящность, пикантность
и еще хотим чтоб если с символикой то на значок сайта, и выпускать значки и т.п. чтобы была узнаваема.
Пикарус - здесь слияние (в общем даже и без перевода можно обойтись) - ПИКАнтный (не только на вкус, конечно). Пикантность - это острота моды, изысканность стиля, оригинальность исполнения + РУС (ясный намек на Россию)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $40Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $10
ТЗ: -ИДЕЯ лого на англ. языке Liquid; -не более 2-х цветов, один из них, желательно, синий. Для понимания услуги компании: -продажа/покупка бизнеса; -бюджетирование; -финансовый консалтинг; -юридическое ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт16 лет назад
День добрый. В приложении лежат логотипы платежных систем. Необходимо сделать их четкими (в сети для каждого можно найти вектор, самому не хочется заморачиваться по причине отсутствия софта), в высоту 23 пиксела, ...Завершен16 лет назад
- $20
Необходимо сдлелать логорекламной компании Лаборатория идей. Символом олицетворяющим идею - будет яблоко! Теперь вам надо только соеденить яблоко и название лаборатория идей. Название длинное, поэтому оно должно быть читаемым на лого на визитке. Лого ...Завершен16 лет назад
Разработать логотип в кривых, размер 200*200 (ориентировочно) для компании.Завершен16 лет назад
- $50
В общем это агентство бытовых услуг, типа кому гвоздь забить, кому кран починить. Фирма открылась в феврале, и еще не продумала стиль. Наша компания делает им маркетинговые исследования, но им хочется еще и фирменный стиль ...Логотипы и Знаки51 заявкаЗакрыт16 лет назад
Решили сделать новое лого для свой компании, причем не отталкиваясь от старого. Название "Лаборатория идей". Лого необходимо в кривых!Логотипы и Знаки61 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужно нарисовать логотип для блогового сервиса. За основну - изображение "Диона" "Дион — гипотетическая частица, обладающая одновременно электрическим и магнитным зарядами." я себе представляю что-то красивое синекрасное со стилизироваными магнитными полюсами и ...Логотипы и Знаки16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $30
Необходимо сделать логотип для компании “SAFEUA”. Cфера деятельности: • Информационная безопасность • Технические системы безопасности o Системы видеонаблюдения o Системы контроля доступа o Системы охранной сигнализации o Домофонные системы Логотип должен содержать название ...Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт16 лет назад
Создать логотипЗавершен16 лет назад