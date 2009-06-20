Нужно создать логотип

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт51 заявка570 просмотров

Нужно сделать логотип

1) Логотип должен обыгрывать слово

2) Логотип должен быть геометрически простым и хорошо выглядеть в черно-белом варианте

3) Логотип должен отображать профессионализм и масштабность (серьезность) компании

Оплата вебманями 40$

Обращаться в ICQ 473514367 для получение более подробной информации

Требование хорошее портфолио

И быстрые сроки - чем быстрее тем лучше

16 лет назад
daneshju
Шаров 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
16 лет назад

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