ТЗ: -ИДЕЯ лого на англ. языке Liquid; -не более 2-х цветов, один из них, желательно, синий. Для понимания услуги компании: -продажа/покупка бизнеса; -бюджетирование; -финансовый консалтинг; -юридическое ...
Нужно создать логотип
Нужно сделать логотип
1) Логотип должен обыгрывать слово
2) Логотип должен быть геометрически простым и хорошо выглядеть в черно-белом варианте
3) Логотип должен отображать профессионализм и масштабность (серьезность) компании
Оплата вебманями 40$
Обращаться в ICQ 473514367 для получение более подробной информации
Требование хорошее портфолио
И быстрые сроки - чем быстрее тем лучше
Выбранный исполнитель
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