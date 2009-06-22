Необходимо сделать логотип для Студии Picarus Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д. ТЗ: - лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус - не более ...
Логотип
Добрый день.
Интересуют люди, которые работали или знают как работать со стилем, приближённым к граффити.
Требуется логотип в стиле West Coast Customs. Логотип доблжен отлично читаться в одноцветном варианте.
Что конкретно требуется:
Фраза в логотипе - Winnie Design. В таком же стиле (с продолжениями букв, лентами и т.д., всё на усмотрение дизайнера)
1. Сам логотип (1 вариант, пример - http://betahouse.deviantart.com/art/West-Coast-Customs-94150717 )
2. Логотип с каки-либо стилистическим рисунком в виде короны и т.д. (пример - http://www.emobilez.com/240x320/img-west-coast-customs-4857.htm), можно брать готовый вектор шаттерстока и т.д., главное, чтобы всё было в стиль. Можно геральдику.
3. Сделать сокращение названия в 2 буквы (W и D), в п.1 в примере на заднем фоне видны подобное сокращение.
4. Фраза должна отлично читаться даже на небольшом размере.
5. По желанию можно предоставить цветной вариант макета.
6. Логотип должен быть в векторе.
7. Также нужны будут 2 фразы в стилистике к логотипу, которые в будущем будут располагаться ниже логотипа, соответственно для них надо будет оставить визуально место. Фразы --- Cars, Graphics.
Пишите только сюда (никаких асек, можно на почту) с предложениями по цене и срокам.
Спасибо.
P.S. Если рисунок понравится - сразу получите заказ на второй логотип схожей стилистики.
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