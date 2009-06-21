Логотип + фирменный стиль

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Закрыт49 заявок4353 просмотра
#1$

Нужен красивый , яркий, креативный и в тоже время простой , без всяких сложно -задуманных линий и т д

логотип для туристической компании

Название : "R7"

Предпочтительные цвета :

оранжевый, белый , желтый , голубой.

спасибо

16 лет назад
POROK
37 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров

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