Необходимо сделать логотип для Студии Picarus Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д. ТЗ: - лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус - не более ...
Логотип + фирменный стиль
Нужен красивый , яркий, креативный и в тоже время простой , без всяких сложно -задуманных линий и т д
логотип для туристической компании
Название : "R7"
Предпочтительные цвета :
оранжевый, белый , желтый , голубой.
спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Логотипы и Знаки53 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $20
Конкурс. Нарисовать логотип на основе наброска. Предусмотреть масштабируемость. Рисунки на кубике: корзина авто дом Порядок расположения картинок на ваше усмотрение. ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо разработать качественный логотип для эротического видео-чата lonly.ru Предполагается размещение в левом верхнем углу, ~ размер 140-150 х 80-90 Логотип должен соответствовать тематике сайта и четко вписываться в дизайн. Favicon не ...Завершен16 лет назад
- $50
Имеется некоммерческий проект, рок-группа. Название - "Крылья Белого Медведя". Демо-записи можно прослушать здесь: http://www.rockgeroy.ru/view/groups/17253.html В приложении наши эскизы лого, как мы его видим. ...Завершен16 лет назад
- $40
Нужно сделать логотип 1) Логотип должен обыгрывать слово 2) Логотип должен быть геометрически простым и хорошо выглядеть в черно-белом варианте 3) Логотип должен отображать профессионализм и масштабность ...Закрыт16 лет назад
- $10
ТЗ: -ИДЕЯ лого на англ. языке Liquid; -не более 2-х цветов, один из них, желательно, синий. Для понимания услуги компании: -продажа/покупка бизнеса; -бюджетирование; -финансовый консалтинг; -юридическое ...Логотипы и Знаки37 заявокЗакрыт16 лет назад
День добрый. В приложении лежат логотипы платежных систем. Необходимо сделать их четкими (в сети для каждого можно найти вектор, самому не хочется заморачиваться по причине отсутствия софта), в высоту 23 пиксела, ...Завершен16 лет назад
- $20
Необходимо сдлелать логорекламной компании Лаборатория идей. Символом олицетворяющим идею - будет яблоко! Теперь вам надо только соеденить яблоко и название лаборатория идей. Название длинное, поэтому оно должно быть читаемым на лого на визитке. Лого ...Завершен16 лет назад
Разработать логотип в кривых, размер 200*200 (ориентировочно) для компании.Завершен16 лет назад
- $50
В общем это агентство бытовых услуг, типа кому гвоздь забить, кому кран починить. Фирма открылась в феврале, и еще не продумала стиль. Наша компания делает им маркетинговые исследования, но им хочется еще и фирменный стиль ...Логотипы и Знаки51 заявкаЗакрыт16 лет назад