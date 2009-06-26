Разработать логотип

# 1 — $

Для автомобильного портала http://dr-car.ru/ требуется разработать более современный логотим.

В данный момент портал еще не запущен (в стадии разработки)

Бюджет до 10 у.е, лого, которое сейчас на нем нравится, но охота что нить чуть побольше, можно даже отрисовать данный логотип.