Разработать логотип

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Завершен26 заявок1246 просмотров
#1$

Для автомобильного портала http://dr-car.ru/ требуется разработать более современный логотим.

В данный момент портал еще не запущен (в стадии разработки)

Бюджет до 10 у.е, лого, которое сейчас на нем нравится, но охота что нить чуть побольше, можно даже отрисовать данный логотип.

16 лет назад
Andreyka1984
Викторович 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
46 отзывов(-4)

Победители конкурса

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
Сергей отличный разработал логотип. Большое спасибо.
Сотрудничесво продолжается. Мнение не изменилось - отличный заказчик.
Stellan
Ольга 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад
Ольга предоставила отличный вариант логотипа, по мимо этого сделала еще кнопку для сайта. Большое спасибо, рад был поработать, советую!!!
Очень хороший заказчик и просто приятный в общении человек. Оплатил всё в срок. Настоятельно рекомендую!

Заявки фрилансеров

clip
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
16 лет назад
Stellan
Ольга 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад

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