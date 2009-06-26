Необходимо сделать логотип для Студии Picarus Услуги студии: Создание сайтов, хостинг, программирование, верстка интеграция, и т.д. ТЗ: - лого на русском и анг.языке Picarus и Пикарус - не более ...
Разработать логотип
Для автомобильного портала http://dr-car.ru/ требуется разработать более современный логотим.
В данный момент портал еще не запущен (в стадии разработки)
Бюджет до 10 у.е, лого, которое сейчас на нем нравится, но охота что нить чуть побольше, можно даже отрисовать данный логотип.
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