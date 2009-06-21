Название и логотип компании

Необходимо сдлелать логорекламной компании Лаборатория идей. Символом олицетворяющим идею - будет яблоко! Теперь вам надо только соеденить яблоко и название лаборатория идей. Название длинное, поэтому оно должно быть читаемым на лого на визитке. Лого ...