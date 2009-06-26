Логотип для фотостудии

Нужно название и логотип для магазина и интернет-магазина компьютеров. Магазин работает много лет по брэндом "Матрица". Сейчас он уже морально устарел. Нужно что-то новое с зарядом позитива и энергии. Не обязательно на компьютерную тему. Кроме ...