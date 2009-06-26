Логотип для фотостудии

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен49 заявок1992 просмотра
#1$

Есть два названия Kompromat и RSP , пока выбираем, поэтому пример лого нужно для двух названий

нужен логотип для фотостудии

Цвета: основные черный и белый, дополнительный золото

16 лет назад
ejenn
Жанна 
41 год
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Победитель конкурса

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
16 лет назад
Умница
Большое спасибо надеюсь на дальнейшее сотрудничество Рекомендую

Заявки фрилансеров

SmotrimBiz
Александр 
34 года
16 лет в сервисе
Был
24 дня назад
16 лет назад

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