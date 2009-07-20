Смена шапки на сайте

Максим рисовал новую шапку для нашего сайта. Все предложенные варианты (6 штук) отличались свежестью идеи и тщательностью выполнения. Выбрали в итоге один, но если бы не необходимость выбора - взяли бы себе все шесть вариантов. Рекомендую Максима как отличного дизайнера.