Смена шапки на сайте

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка659 просмотров

Необходимо изменить шапку на сайте www.fdfgroup.ru.(см. прилагаемый файл)

Что-нибудь не вычурное, без людей на картинке, вписывающееся в имеющуюся стилистику сайта.

Бюджет - до $15

16 лет назад
fdfgroup
Сергей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)

Выбранные исполнители

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$15
3 дня
Максим рисовал новую шапку для нашего сайта. Все предложенные варианты (6 штук) отличались свежестью идеи и тщательностью выполнения. Выбрали в итоге один, но если бы не необходимость выбора - взяли бы себе все шесть вариантов. Рекомендую Максима как отличного дизайнера.
Сергей отличный заказчик! Чётко поставил ТЗ, моментальная оплата.О чём ещё можно мечтать? всё прошло просто гуд))) отлично сработались! +10 Рекомендую!!!
polunochnik
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
45 отзывов(-3)
16 лет назад
$15
1 день
23.06.2009 получил предоплату. Обещал сделать проект за сутки. По состоянию на 10.07.2009 года не сделано НИЧЕГО. На связь не выходит. Не рекомендую работать с этим фрилансером.

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
polunochnik
Денис 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
45 отзывов(-3)
16 лет назад

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