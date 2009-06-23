Создание логотипа

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Закрыт78 заявок734 просмотра

Нужен логотип для компании, занимающейся выпуском стеклотары для напитков, кофе, соков и детского питания.

Клиент хотел бы увидеть:

Варианты логотипа с использованием буквы "G"

Варианты логотипа с использованием абривиатуры "EOS2"

Интересуют сроки и стоимость, предложения лучше отправлять на [email protected]

16 лет назад
YanaSG
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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