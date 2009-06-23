Необходимо изменить шапку на сайте www.fdfgroup.ru.(см. прилагаемый файл) Что-нибудь не вычурное, без людей на картинке, вписывающееся в имеющуюся стилистику сайта. Бюджет - до $15
Название и логотип для магазина компьютеров.
Нужно название и логотип для магазина и интернет-магазина компьютеров. Магазин работает много лет по брэндом "Матрица". Сейчас он уже морально устарел. Нужно что-то новое с зарядом позитива и энергии. Не обязательно на компьютерную тему. Кроме того, создается интернет-магазин с тем же названием.
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