Разработка логотипа + визитка

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Здравствуйте. Необходимо разработать логотип и визитку для Диджея.

В приложении имеется пример цветовой гаммы, из которой нужно исходить при проектировании. Логотип будет размещен на главной странице официального сайта заказчика.

Внимание! Разработка на конкурсной основе! Лучшая работа будет выкуплена. Бюджет проекта 35 wmz. Со всеми предложениями пишите в личку или в icq 378068204.