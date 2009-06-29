Разработка логотипа + визитка

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен38 заявок1599 просмотров
#1$

Здравствуйте. Необходимо разработать логотип и визитку для Диджея.

В приложении имеется пример цветовой гаммы, из которой нужно исходить при проектировании. Логотип будет размещен на главной странице официального сайта заказчика.

Внимание! Разработка на конкурсной основе! Лучшая работа будет выкуплена. Бюджет проекта 35 wmz. Со всеми предложениями пишите в личку или в icq 378068204.

16 лет назад
squarebell
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Победители конкурса

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
Наталья умеет чувствовать тему! Отлично справилась с заданием и качественно. Результат устроил на 100%. Рекомендую!
Отличный заказчик! Всем советую!
Stellan
Ольга 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад
Ольга - один из ведущих специалистов в своей области. Чувствуется опыт и желание работать. Отличительные стороны: креативность, оригинальность, качество. Рекомендую!
Понравилось сотрудничать с Александром. Очень удобно - он старается комментировать каждую работу и всегда на связи. Общаться с ним легко и приятно. Могу сказать, что Александр - очень порядочный человек, и честный. Работу оплатил в срок. Рекомендую и буду рада поработать с Вами вновь!

Заявки фрилансеров

nata-des5
Наталья 
41 год
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
Stellan
Ольга 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
152 отзыва
16 лет назад

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