Создание логотипа

# 1 — $

Требуется создать логотип центра, занимающегося сертификацией ISO.

Название центра "МЕЦЕСТА", что расшифровывается как Международный Центр Стандартов.

Логотип будет наноситься на сертификаты и потому должен быть серьезным - это единственное неизменяемое требование, остальное на Ваше усмотрение.

Образцы уже существующих логотипов данного профиля можно посмотреть на сертификатах других сертификационных центров: http://images.google.ru/images?hl=ru&q=ISO%20certificates&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

Просьба не спамить в личку общими фразами.