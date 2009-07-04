Создание логотипа

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен29 заявок2310 просмотров
#1$

Требуется создать логотип центра, занимающегося сертификацией ISO.

Название центра "МЕЦЕСТА", что расшифровывается как Международный Центр Стандартов.

Логотип будет наноситься на сертификаты и потому должен быть серьезным - это единственное неизменяемое требование, остальное на Ваше усмотрение.

Образцы уже существующих логотипов данного профиля можно посмотреть на сертификатах других сертификационных центров: http://images.google.ru/images?hl=ru&q=ISO%20certificates&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi

Просьба не спамить в личку общими фразами.

16 лет назад
komarov_boris
Борис 
56 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Победитель конкурса

mediana
Liza 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад
Лиза молодец! Очень доволен сотрудничеством, рекомендую :-)
Заказчик четко ставит задачу, знает, что ему нужно в конечном результате. Оплату произвел без промедлений =)

Заявки фрилансеров

mediana
Liza 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
10 отзывов
16 лет назад

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