Требуется: - создать программу на Ajax/javascript Итак, что нужно... Смотрите на megalots.ru - сайт с аукционами. Нужно создать один миниатюрный аукцион с одним лотом. Его суть такая же, как на указанном сайте. Принцип работы: Общий вид см. в приложении. - Скрипт получает запрос ...