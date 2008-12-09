ZemonK

Алексей Нестерав ZemonK

 
NaN летРоссия/Екатеринбург
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Java-Script: контроль заполнения формы

    $50

    Требуется: Контроль заполнения формы реализованный средствами Java-scripts Задачи: 1. Поле "title": - Контроль на вводимое число символов (не менее чем...) - Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке ...

    PHPJava
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • CountDown + обработка на Ajax/javascript

    Требуется: - создать программу на Ajax/javascript Итак, что нужно... Смотрите на megalots.ru - сайт с аукционами. Нужно создать один миниатюрный аукцион с одним лотом. Его суть такая же, как на указанном сайте. Принцип работы: Общий вид см. в приложении. - Скрипт получает запрос ...

    PHPJavascriptAjax
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание "шапки" форума

    $30

    Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая. "Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение) Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin. Не нужно массы нагромаждений(легкость графики приветствуется). Тематика ...

    Дизайн форума
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание "шапки" форума

    $30

    Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая. "Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение) Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin. Не нужно массы нагромаждений(легкость графики приветствуется). Тематика ...

    Дизайн форума
    Дизайн сайтов13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Легкий скрипт на php4 под MySQL

    $50

    Требуется написание скрипта, пример: _http://flashplayer.ru/partner.php Скрипт оплаты за добавление игр и описаний к ним. Свойства: - язык программирования: php4 - работа с MySQL, защита от SQL-инъекций (проверка входящих данных и экранирование) - устойчивость к большим нагрузкам (траффик ~10K) Функции: - регистрация пользователей с ...

    PHPMySQLSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Java-Script: контроль заполнения формы
Оперативно сработались. Задача была поставлена четко. Перед получением результатов работы была произведена полная оплата. В общении приятен. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Отлично сработались. Оперативен и адекватен. Четко понимает поставленную задачу. Расширил возможности скрипта без лишних слов и дополнительной платы. Совет один - человек стоит того, тобы с ним работать! Желаю всего хорошего. P.S: и не прощаюсь. Поработаем.
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