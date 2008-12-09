Требуется: Контроль заполнения формы реализованный средствами Java-scripts Задачи: 1. Поле "title": - Контроль на вводимое число символов (не менее чем...) - Контроль на присутствие в тексте заданного слова(фразы) на русском языке ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется: - создать программу на Ajax/javascript Итак, что нужно... Смотрите на megalots.ru - сайт с аукционами. Нужно создать один миниатюрный аукцион с одним лотом. Его суть такая же, как на указанном сайте. Принцип работы: Общий вид см. в приложении. - Скрипт получает запрос ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая. "Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение) Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin. Не нужно массы нагромаждений(легкость графики приветствуется). Тематика ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $30
Требуется создать шапку для форума. Тематика форума - электротехническая. "Шапка" должна быть размером не более 120px по высоте и 100% ширины(на растяжение) Должна полностью вписаться в стандартный дизайн форума на базе vBulletin. Не нужно массы нагромаждений(легкость графики приветствуется). Тематика ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Требуется написание скрипта, пример: _http://flashplayer.ru/partner.php Скрипт оплаты за добавление игр и описаний к ним. Свойства: - язык программирования: php4 - работа с MySQL, защита от SQL-инъекций (проверка входящих данных и экранирование) - устойчивость к большим нагрузкам (траффик ~10K) Функции: - регистрация пользователей с ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад