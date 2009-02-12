Нужен модуль для DLE, который будет создавать два тега для использования в шаблоне. Один тег должен выдавать ссылку на полную картинку из новости, второй ссылку на thumb картинку Если картинок в новости несколько то брать последнюю загруженную
- $6Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $5
Изменить модуль topnews, так чтоб он показывал не только текстовые ссылки, но и картинку из новостиВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
10 статей на тему просмотра фильмов онлайн от 2000 символовКопирайтинг40 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Найти где на сайте шелл, если нет то определить как мневставляют скрипты в файлы шаблонаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $10
На сайте где-то спрятан вызов Java скрипта, который показывается на всех страницах, нужно его найти и удалить. Срочно!Завершен13 лет назад
Нужен простой видео чат, 1на1, одна страница, без регистраций, чат можно сделать на flash Оставляйте ваши предложенияВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Переделать логотип сайта под новый год. Размер 300х110. логотип есть в формате PSD Оставляйте ценыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Рерайт киноновостей для сайта, новости примерно 500-1000 символов оставляйте Ваши цены за 1000 символовКопирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $5
Есть модуль который выводит последние новости, topnews2.php Он выводит их ставя перед новостью знак ">>" надо чтоб вместо этого знака была дата публикации новости примерно как тут http://s49.radikal.ru/i126/0912/48/6552aa28bb0a.jpg и чтоб фон под датой можно было менятьЗавершен14 лет назад
- $15
Скрипт вызывается из шаблона полной новости, берет название фильма ищет точное совпадение на imdb.com, если находит то берет из описания рейтинг фильма и показывает его в полной новости.Закрыт14 лет назад
- $100
Продвижение в ТОП10 яндекса по одному запросу запрос "смотреть фильмы онлайн" сайт 1movie.ruПоисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Анимированный 468х60 gifБаннеры1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $20
Есть сайт на DLE, на нем разрешены комментарии от гостей, спамеры достали. Нужно сделать чтоб при добавление комментария проверялось нет ли в посте ссылок на другие сайтыЗавершен15 лет назад
- $30
Здравствуйте! Нужен скрипт на PHP, форма похожая как тут http://autoreg.su/memory/ где после заполнения полей, оплачивается услуга на WMZ через мерчант, потом выдается номер заказа Второй скрипт проверка статуса заказа по номеру как тут http://autoreg.su/memory/check.php ну и простая админка ...Завершен15 лет назад
Сколько будет стоить продвижение в ТОП10 Яндекса по запросу "просмотр фильмов онлайн"Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно попасть в Топ10 яндекса по запросу "фильмы онлайн" оставляйте Ваши предложения по цене!Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт15 лет назад