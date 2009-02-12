Godfazzer

Борис Зубков Godfazzer

 
38 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
xomsa
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Рерайт новостей для сайта
Хороший заказчик, оплата вовремя, задачу поставил четко и ясно. Спасибо за работу!
Отличная исполнительница, все написано качественно и быстро, рекомендую.
Ответный отзыв
park0ur
27 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 отзывов
$5
10 баллов
14 лет назад
Небольшая модификация модуля DLE
Хороший заказчик. Оплата своевременна.
Все сделано быстро и качественно. Большое спасибо!
Ответный отзыв
And-Re
34 годаШри-Ланка
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Баннер для конкретного сайта
Хорошо поработали, всегда на связи, оплата вовремя! Спасибо!
Все выполнено быстро и профессионально Рекомендую
Ответный отзыв
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Доработка движка DLE
В очередной раз приятно работать с заказчиком. Очень оперативно сформулировал задание и обеспечил необходимой информацией. С оплатой задержек тоже не было.
Все сделано быстро и качественно. Хороший исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
dikgenius
Дмитрий 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
15 лет назад
2 простых PHP скрипта
Приятно работать с заказчиком. Всегда был в сети и отвечал на уточняющие вопросы по проекту. С оплатой задержек не было, все вовремя как и договаривались.
Сделано всё как я и хотел, быстро и профессионально. еще и в установке помог. Рекомендую.
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