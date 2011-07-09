Модификация модуля DLE

$5
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
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Изменить модуль topnews, так чтоб он показывал не только текстовые ссылки, но и картинку из новости

12 лет назад
Godfazzer
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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