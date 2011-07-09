Модификация модуля DLE

Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c NetCat на MODx, с обязательным сохранением URL-адресов. Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт. От вас обязательно: - Портфолио - ...