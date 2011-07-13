Верстка + перенос c Битрикса на MODx

Медицинская тематика. на фтп лежит постоянно обновляемый csv-файл, в котором для каждого пользователя записан логин, пароль и результат анализа крови. нужен скрипт, чтобы при вводе логина и пароля пользователь получал результат анализа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c Битрикса на MODx, без точного сохранения URL-адресов.
Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт.
От вас обязательно:
- Портфолио
- Положительные рекомендации в сервисе
- Постоянная связь, без каких-либо « у меня было много дел, я не смог, письмо не пришло с веблансера, и т.п.»
Предпочтение тем, кто всегда гарантирует качественное выполнение работы, и в случае необходимости, дальнейшую поддержку.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и хороших отношениях с исполнителем.
Оплата через СБС или WebMoney
Время выполнения: не более 3-ех дней
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