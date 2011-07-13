Верстка + перенос c Битрикса на MODx

Необходимо сверстать простой шаблон для автомобильного сайта-визитки и перенести c Битрикса на MODx, без точного сохранения URL-адресов.

Также необходимо добавить несколько форм. Есть рабочие формы, необходимо адаптировать их под конкретный сайт.

От вас обязательно:

- Портфолио

- Положительные рекомендации в сервисе

- Постоянная связь, без каких-либо « у меня было много дел, я не смог, письмо не пришло с веблансера, и т.п.»

Предпочтение тем, кто всегда гарантирует качественное выполнение работы, и в случае необходимости, дальнейшую поддержку.

Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и хороших отношениях с исполнителем.

Оплата через СБС или WebMoney

Время выполнения: не более 3-ех дней