Сделать JS-карусель с эффектом на сайте.

http://saturn.net/price.php?id=0&mode=tree - вот так нужно http://building-world.ru/shop_content.php?coID=112 - вот так сейчас тоесть необходимо доработать вывод категорий и подкатегорий а вывод самих товаров в категории оставить как сейчас Цена? Сроки?