Webasyst программирование.

Сайт http://btoys.ru/

Нужно сделать следущие.

Пишим цену и срок выполнения.

Перечень задач:

1) Перенести базу зарегистрированных клиентов из ShopCMS в WASS. Чуть менее 200 записей. Структура данных в 2х движках практически идентична.

Нужно чтобы клиент мог авторизоваться на новом движке с логином и паролем из старого движка[цены обсуждается]

2) Верстка[цены обсуждается]

а) Откорректировать дерево категорий

– научить корректно отображаться во всех основных браузерах

– научить правильно отображаться 3 уровень меню(сейчас он отображается на ровне со 2 уровнем)

б) Поправить страницу с брифом по товарам

– научить корректно отображаться в IE

в) Поправить страницу с подробной информацией о товаре

– Убрать баг с залезанием текста описания на картинку в IE. Настроить отображение текста описания на 1см правее картинки.

3) Исправить баг с рассыпанием экрана в опере сохранив при этом быстродействие сайта(т.е. не через запрет кэширования[цены обсуждается]

4) Модули[цены обсуждаются]

а) Наложение водяного знака

б) Уведомить о поступлении товара в наличие

в) Запрос снижения цены "Нашли дешевле?"

г) Раздел новинок + иконки новинок

д) Запрос обратного звонка

е) Модель расчета стоимости доставки ЕМС

ж) Расчет стоимости доставки Первого Класса

5) Доработка администраторской части [цены обсуждается]

Корректировка модуля "Поддержка":

– Увеличить размер окна для комментария при смене статуса заказа

– Добавить доп. поля при оформлении заказа администратором от лица клиента

– Добавление возможности написать клиенту письмо первым + ссылка на данную функцию при просмотре заказа в админке

Доработки в модуле " Магазин":

– добавить в статусах заказов галочку "все статусы"

– добавить в статусах заказов 5 кнопок(настраиваемых-> можно настроить название кнопки+список статусов, которые она будет выделять. выделение с прочих статусов при этом снимается), при нажатии на кнопку выделяется определенный набор статусов.

Вот неполный перечень доработок, которые нас интересуют.