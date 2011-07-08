Разработка скрипта парсера - граббера информации

Здравствуйте! Интересует скрипт или программа для скачивая цен с яндекс маркета, price.ru и тп

Нужно чтобы этот софт делал файл в xls или подобный с указанием артикула описания цены и продавца товара в одной строке

и если можно интересует чтобы в этот список добавлялся "спрос на товар по яндексу" word stat yandex