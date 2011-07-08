Разработка скрипта парсера - граббера информации

$500
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок316 просмотров
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Здравствуйте! Интересует скрипт или программа для скачивая цен с яндекс маркета, price.ru и тп

Нужно чтобы этот софт делал файл в xls или подобный с указанием артикула описания цены и продавца товара в одной строке

и если можно интересует чтобы в этот список добавлялся "спрос на товар по яндексу" word stat yandex

12 лет назад
timaginm
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва