Есть проект создания многопользовательского сайта. Нужна подробная консультация - средства разработки, ориентировочные цены, сроки. Консультация нужна в письменном виде, приветствуется опыт в разработке больших проектов.
Разработка скрипта парсера - граббера информации
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Здравствуйте! Интересует скрипт или программа для скачивая цен с яндекс маркета, price.ru и тп
Нужно чтобы этот софт делал файл в xls или подобный с указанием артикула описания цены и продавца товара в одной строке
и если можно интересует чтобы в этот список добавлялся "спрос на товар по яндексу" word stat yandex
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