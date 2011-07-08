Карта мира гугл с отметками

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки163 просмотра
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Нужно сделать карту гугл на сайт, чтобы когда пользователь зарегистрировался на карте отметилось что в таком то городе (или регионе) живет такой то человек, будет отображаться его ФИО.

Интересуют сроки и стоимость. CMS скорее всего будет джумла, поэтому нужен опытный программист джумлы, в дальнейшем возможно потребуется еще небольшие правки...

12 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
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