Поиск и устранение бага на Шопскрипте

Есть проблема с редактированием шаблона сайта http://www.rosdveri.ru/:

при любом редактировании шаблона сайт перестаёт отображаться, отображается только фоновая горизонтальная полоса. при возвращении файлов шаблона в исходный вид ситуация не меняется, сайт по-прежнему не отображается. помогает только бекап.

необходимо найти и исправить эту ошибку, чтобы можно было свободно редактировать шаблон и сайт при этом нормально функционировал.

исправить можно будет на тестовой версии сайта.

связь:

skype - karm_uplab

icq: 431538110