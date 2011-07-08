Плагины FF/Chrome/Safari/IE для работы с Youtube

Нужен мультифид, надодобия http://www.kytoon.com/mfeed/admin/main.php - демо просьба писать знающим людям которым не придется все подробно объяснять + указывайте ту стоимость за которую вы готовы выполнить заказ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы плагины для браузеров Firefox, Safari, Chrome и IE по работе с IE. Плагин должен встраивать внутрь верстки страницы Youtube кнопку, при клике на которую инициируется выполнение скрипта на моем сайте (в качестве параметра ему передается урл страницы ютуба), а затем пользователь пересылается на страницу с результатом работы скрипта.
Если вы можете написать плагин для любого из 4 вышеперечисленных браузеров - отписывайтесь тоже.
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