Доработка сайта на WordPress, добавление функцион.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки127 просмотров
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Кратко:

Добавить Каталог (один уже есть) в виде галереи вещей

Добавить голосование с отправкой заявки

Сделать все аккуратно, выдержать текущий стиль сайта.

ВНИМАНИЕ:

1. Примерная цена работы (от и до)

2. Сроки (крайне важно)

3. Ваш опыт работ с подобными реализациями, описать.

О Вас: Укладывается в сроки, ответственный. Деликатно и тактично общается.

Подробное ТЗ в ходе переписки и если заинтересуете как кандидатура.

Спасибо

WordPressДоработка сайта на WordPress
12 лет назад
ddch
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
andron_w
Андрей 
38 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$75
1 день
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