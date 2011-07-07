Проблема со страницами сайта

Движок ДЛЕ

у меян раньше было так http://video-online.in/smotret-onlajn/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html

теперь у меня так http://video-online.in/filmi-onlain/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html

но на новость можно зайти и так http://video-online.in/filmi-onlain/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html и так http://video-online.in/smotret-onlajn/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html

как сделать чтобы нельязя было заходить вот по этой ссылке http://video-online.in/smotret-onlajn/melodrama/1501-istoriya-o-1975.html

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