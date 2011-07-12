Поправить модуль Joomla

Есть вот такой модуль http://www.shape5.com/product_details/free_extensions/s5_quick_contact.html

он маленько коряво работает в joomla 1.6.3 rus - т.е. при отправке сообщения с сайта на почту приходят сообщения в сломанной кодировке, вот нужно это поправить

пока всё, если найдём общий язык, время от времени будут кое-какие заказы по джумле и по модулям :)

могу скинуть дистр. модуля кот у меня установлен

Цены? Сроки?